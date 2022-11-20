«О нет, три стремянки». «Клипперс» посмеялись над Яннисом Адетокумбо

посмеялись над форвардом , опубликовал в Twitter* видео с тремя стремянками.

«О нет, три стремянки?!» – говорится в сообщении.

Вчера, реализовав 4 из 15 с линии в проигранном матче против «Сиксерс» (102:110), Яннис после игры решил поработать над штрафным броском, но ему помешал сотрудники арены, который поставил рядом с корзиной стремянку. Игрок в гневе отшвырнул ее, после чего у него произошла перепалка с игроком «Сиксерс» .

* Twitter заблокирован на территории РФ по требованию Генпрокуратуры 24 февраля.

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