Адриатическая лига. «Морнар Бар» примет «Мегу», «Партизан» – «Сплит»

Теги результаты Партизан Адриатическая лига Мега Сплит Морнар Бар Баскетбол

В воскресенье, 20 ноября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги пройдут два матча.

«Морнар Бар» примет «Мегу», «Партизан» – «Сплит».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Морнар Бар – Мега
Дата проведения
20 ноября, 19.00
Онлайн матча

Партизан – Сплит
Дата проведения
20 ноября, 21.00, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Партизан Сербия – 6-0, ФМП Сербия – 6-1, Црвена Звезда Сербия – 5-1, Цедевита-Олимпия Словения – 4-2, Игокеа Босния и Герцеговина – 4-3, Задар Хорватия – 4-3, Будучность Черногория – 4-3, Морнар Бар Черногория – 3-3, Цибона Хорватия – 3-4, Студентски Центар Черногория – 3-4, Сплит Хорватия – 2-4, Мега Сербия – 1-5, Скопье Северная Македония - 1-6, Борац Чачак Сербия – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Самый удивительный первогодка НБА – канадец из «Индианы». Начинал с хоккея, пережил трагедию в семье, отказался от узкой роли

Джален Рейнольдс: добряк-барбер в жизни, монстр в игре

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные