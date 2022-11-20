Адриатическая лига. «Морнар Бар» примет «Мегу», «Партизан» – «Сплит»
В воскресенье, 20 ноября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги пройдут два матча.
«Морнар Бар» примет «Мегу», «Партизан» – «Сплит».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 ноября, 19.00
- Дата проведения
- 20 ноября, 21.00, «Штарк Арена»
Положение команд: Партизан Сербия – 6-0, ФМП Сербия – 6-1, Црвена Звезда Сербия – 5-1, Цедевита-Олимпия Словения – 4-2, Игокеа Босния и Герцеговина – 4-3, Задар Хорватия – 4-3, Будучность Черногория – 4-3, Морнар Бар Черногория – 3-3, Цибона Хорватия – 3-4, Студентски Центар Черногория – 3-4, Сплит Хорватия – 2-4, Мега Сербия – 1-5, Скопье Северная Македония - 1-6, Борац Чачак Сербия – 0-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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