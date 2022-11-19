Адриатическая лига. «Црвена Звезда» против «Цибоны», «Задар» встретится с «Будучностью»

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В субботу, 19 ноября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги состоятся три матча.

Сербская «Црвена Звезда» примет хорватскую «Цибону», хорватский «Задар» встретится с черногорской «Будучностью».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Црвена Звезда MTS – Цибона
Дата проведения
19 ноября, 18.00, «Александар Николич Холл»
Онлайн матча

Задар – Будучность
Дата проведения
19 ноября, 20.00, «Dvorana Krešimir Ćosić»
Онлайн матча

Игокеа – Цедевита Олимпия
Дата проведения
19 ноября, 22.00, «Sportska Dvorana Laktaši»
Онлайн матча

Положение команд: Партизан Сербия – 6-0, ФМП Сербия – 6-1, Црвена Звезда Сербия – 4-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 4-2, Задар Хорватия – 4-2, Цедевита-Олимпия Словения – 3-2, Будучность Черногория – 3-3, Цибона Хорватия – 3-3, Морнар Бар Черногория – 3-3, Студентски Центар Черногория – 3-4, Сплит Хорватия – 2-4, Мега Сербия – 1-5, Скопье Северная Македония - 1-6, Борац Чачак Сербия – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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