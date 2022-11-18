Адриатическая лига. ФМП – «Скопье», «Студентски Центар» примет «Борац»

В пятницу, 18 ноября, в рамках регулярного чемпионата лиги сербский ФМП дома сыграет с северомакедонским «Скопье», черногорский «Студентски Центар» примет сербский «Борац».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Партизан Сербия – 6-0, ФМП Сербия – 5-1, Црвена Звезда Сербия – 4-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 4-2, Задар Хорватия – 4-2, Цедевита-Олимпия Словения – 3-2, Будучность Черногория – 3-3, Цибона Хорватия – 3-3, Морнар Бар Черногория – 3-3, Студентски Центар Черногория – 2-4, Сплит Хорватия – 2-4, Скопье Северная Македония - 1-5, Мега Сербия – 1-5, Борац Чачак Сербия – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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