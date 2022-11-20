Пол Джордж не доиграл матч против «Сперс» из-за травмы колена

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Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж не вышел на площадку во второй половине матча против «Сан-Антонио» из-за болей в правом колене.

Джордж сыграл 15 минут в первой половине встречи, набрав 21 очко (8 из 12 с игры, 5 из 8 из-за дуги).

Несмотря на отсутствие одного из своих лидеров, «Клипперс» довели матч до победы – 119:97. Норман Пауэлл обновил личный рекорд результативности в этом сезоне, набрав 26 очков (10 из 16 с игры, 5 из 8 из-за дуги).

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