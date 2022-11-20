ACB. «Реал» примет «Мурсию», «Барселона» сыграет в гостях с «Ховентудом» и другие матчи
В воскресенье, 20 ноября, состоятся пять матчей регулярного чемпионата испанской лиги ACB.
«Реал» примет «Мурсию», «Барселона» сыграет в гостях с «Ховентудом».
ACB
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 ноября, 14.30, «ВиЗинк Центр»
- Дата проведения
- 20 ноября, 14.30, «Бильбао Арена»
- Дата проведения
- 20 ноября, 19.00, «Pavelló Nou Congost»
- Дата проведения
- 20 ноября, 20.30, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
- Дата проведения
- 20 ноября, 22.00, «Palacio Municipal de Deportes de Granada»
Положение команд: Тенерифе – 7-1, Барселона – 6-1, Гран-Канария – 6-2, Реал – 5-2, Баскония – 5-2, Уникаха – 5-3, Гранада – 4-3, Бреоган– 4-3, Мурсия – 4-3, Валенсия – 4-4, Бильбао – 3-4, Ховентуд – 3-4, Фуэнлабрада – 3-4, Жирона – 2-6, Обрадойро – 2-6, Сарагоса – 2-6, Манреса – 1-6, Бетис – 1-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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