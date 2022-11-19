ACB. «Обрадойро» – «Уникаха», «Тенерифе» примет «Валенсию» и другие матчи
В субботу, 19 ноября, состоятся четыре матча регулярного чемпионата испанской лиги ACB.
«Обрадойро» дома сыграет с «Уникахой», «Тенерифе» примет «Валенсию».
ACB
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 ноября, 20.00, «Palacio Municipal Deportes San Pablo»
- Дата проведения
- 19 ноября, 20.00, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar»
- Дата проведения
- 19 ноября, 22.45, «Pabellon Insular Santiago Martin»
- Дата проведения
- 19 ноября, 22.45, «Pavelló Municipal d'Esports Girona-Fontajau»
Положение команд: Барселона – 6-1, Тенерифе – 6-1, Реал – 5-2, Гран-Канария – 5-2, Баскония – 5-2, Гранада – 4-3, Бреоган– 4-3, Мурсия – 4-3, Уникаха – 4-3, Валенсия – 4-3, Бильбао – 3-4, Ховентуд – 3-4, Фуэнлабрада – 3-4, Жирона – 2-5, Обрадойро – 2-5, Бетис – 1-6, Манреса – 1-6, Сарагоса – 1-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Самый удивительный первогодка НБА – канадец из «Индианы». Начинал с хоккея, пережил трагедию в семье, отказался от узкой роли
Комментарии