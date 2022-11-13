16-летний российский разыгрывающий мадридского «Реала» Егор Демин продолжает занимать 1-е место в рейтинге Eurohopes среди европейских игроков, родившихся в 2006 году.

Демин подписал контракт с «Реалом» в сентябре прошлого года и сразу возглавил рейтинг Eurohopes.

В нынешнем сезоне россиянин выступает в юниорской лиге и лиге EBA, четвертом по силе взрослом чемпионате Испании. Показатели Демина в EBA – 10,2 очка, 4,2 подбора и 3,8 передачи за 26 минут в среднем за матч.

Топ-5 2006 года рождения

1. Егор Демин, Россия («Реал»)

2. Уго Гонсалес, Испания («Реал»)

3. Неоклис Авдалас, Греция («Панатинаикос»)

4. Исмаила Диане, Сенегал («Реал»)

5. Бассала Багайоко, Мали («Фуэнлабрада»)

Егор Демин переехал в «Реал» в 15 лет. Эксперты считают его лучшим игроком 2006 года рождения