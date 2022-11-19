Драган Бендер: «Хочу вернуться в НБА»

Форвард «Обрадойро» поделился планами о дальнейшем развитии карьеры.

Бендер был выбран под четвертым номером на драфте НБА-2016 и провел за океаном четыре года, играя в основном за . В сезоне-2020/21 форвард выступал за тель-авивский .

В июне 2021 года хорватский баскетболист получил разрыв крестообразной связки колена и пропустил год. Минувшим летом Бендер подписал контракт с «Обрадойро». В восьми матчах чемпионата Испании он набирал в среднем 18 очков, 6,1 подбора и 1,1 блок-шота.

«Я здоров, сейчас это сейчас самое главное. Конечно, я хотел бы вернуться в «Маккаби». Это особенный клуб. Для меня важнее всего то, как будет развиваться ситуация, какие команды выйдут в плей-офф и будут претендовать на чемпионство. Хочу быть частью таких команд. В будущем, несомненно, хочу вернуться в НБА», – заявил Бендер.

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