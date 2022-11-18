Звездный форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт записал на свой счет 35 очков во встрече с «Блэйзерс» (109:107).

Дюрэнт стал первым в после легендарного , кто набирает как минимум 25 очков в 16 подряд матчах со старта сезона.

В сезоне-88/89 в активе Джордана было 16 подобных матчей после начала регулярки. Рекорд принадлежит (80 в сезоне-61/62).

Дюрэнт в четверг также пересек отметку в 26 тысяч очков за карьеру. Он 19-й игрок в истории лиги, кому удавалось подобное.

Средняя результативность Кевина в нынешнем розыгрыше – 30,5 очка за игру (7-е место в лиге).

«Вы ждете от нас побед только потому, что в составе есть я». Хм, вот и Кевин Дюрэнт выступил в стиле Криштиану