Кевин Дюрэнт снова набрал 25 очков и повторил достижение Майкла Джордана
Звездный форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт записал на свой счет 35 очков во встрече с «Блэйзерс» (109:107).
Дюрэнт стал первым в НБА после легендарного Майкла Джордана, кто набирает как минимум 25 очков в 16 подряд матчах со старта сезона.
В сезоне-88/89 в активе Джордана было 16 подобных матчей после начала регулярки. Рекорд принадлежит Уилту Чемберлену (80 в сезоне-61/62).
Дюрэнт в четверг также пересек отметку в 26 тысяч очков за карьеру. Он 19-й игрок в истории лиги, кому удавалось подобное.
Средняя результативность Кевина в нынешнем розыгрыше – 30,5 очка за игру (7-е место в лиге).
«Вы ждете от нас побед только потому, что в составе есть я». Хм, вот и Кевин Дюрэнт выступил в стиле Криштиану
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