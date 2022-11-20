«Я не антисемит и никогда им не был». Кайри Ирвинг принес извинения за публикацию ссылки на антисемитский фильм

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Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг сделал официальное заявление, заверив, что он «не антисемит», и что он «глубоко извиняется» за пост в социальных сетях, посвященный книге и фильму, отражающим антисемитские идеи.

«Я не антисемит. Я никогда им не был. В моем сердце нет ненависти к евреям или тем, кто идентифицирует себя как еврей. Я не против евреев или что-то в этом роде. И мне было тяжело сидеть дома с моими родными, которые видели все это и задавали вопросы.

Мне было несложно объясниться, потому что я знаю, кто я, и что я из себя представляю. Сложность заключалась в том, чтобы просто переварить все это и понять силу своего влияния. Я не чей-то кумир, я человек, который хочет оказывать влияние и что-то менять. Для этого я должен ответственно относиться к жизни и подавать пример молодежи. Моему поколению и старшему поколению.

Я хочу принести глубокие извинения за все действия, которые я совершил с тех пор, как пост был впервые опубликован. У меня было много времени, чтобы подумать. Если бы можно было все вернуть, я бы посвятил это время восстановлению близких отношений с моими еврейскими родственниками, братьями и сестрами», – сказал Ирвинг в интервью SNY.

Ирвинг пропустил восемь матчей после того, как клуб отстранил его на неопределенный срок. Ожидается, что игрок вернется в строй в воскресенье в матче против «Мемфиса».

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