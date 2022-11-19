Команды НБА не видят смысла в обмене Кайри Ирвинга

Разыгрывающий вряд ли сменит команду в ближашее время.

По информации инсайдера НБА Криса Хэйнса, Ирвинг не упоминается в потенциальных обменах. Команды не видят смысла в приобретении баскетболиста.

Ранее сообщалось, что Ирвинг вернется на площадку в матче против «Мемфиса» в это воскресенье. Он не выступает за «Нетс» с 1 ноября, так как отстранен за за публикацию ссылки на фильм с антисемитскими сюжетами и последующее нежелание извиняться.

В восьми матчах нынешнего сезона Ирвинг набирал в среднем 26,9 очка, 5,1 подбора и 5,1 передачи. Следующим летом разыгрывающий станет неограниченно свободным агентом.

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