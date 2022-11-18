Журналист Крис Бруссард оценил игровой стиль форварда «Лейкерс» , отметив, что в этом смысле он уступает ряду конкурентов из категории суперзвезд .

«Леброн великий игрок, это факт, я ставлю его на второе место в истории после – Майк был просто лучше и все – но есть еще один момент, говорящий в его пользу, с точки зрения среднестатистического болельщика, а еще, возможно, в пользу . А именно тот момент, что их игра красивее.

Игра Леброна не так красива. Он великолепно пасует, но все же не так, как Мэджик. Джордан летал по площадке, словно Кобе на стероидах. Мне кажется, этот фактор имеет значение. Что касается Стефа, то оцените дистанцию, с которой он атакует, уровень его владения мячом. Многие говорят про Кайри, я и сам считаю, что лучший дриблер в истории лиги – , но Стеф близок. Стеф отлично владеет мячом. Еще он может проходить под кольцо... Леброн же напоминает Карла Мэлоуна с навыками разыгрывающего. И да, он тоже бросает, но это не так интересно, если сравнивать с теми, кого я упоминал», – заявил Бруссард.

«Леброна нужно обменять» – такие призывы к «Лейкерс» уже идут. Одна проблема: это запрещено до лета