Тайриз Макси выбыл на 3-4 недели из-за трещины в стопе

Разыгрывающий «Филадельфии» пропустит от трех до четырех недель из-за травмы левой стопы.

По информации инсайдера НБА Шэмса Чарании, у Макси выявлена небольшая трещина в кости. Ожидается, что 22-летний баскетболист избежит операции.

Макси получил травму, когда наступил на ногу соперника в матче против (110:102) в пятницу.

В нынешнем сезоне разыгрывающий набирает 22,9 очка, 4,4 передачи, 3,5 подбора и 1 перехват в среднем за встречу.

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