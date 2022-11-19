Джоэл Эмбиид получил неспортивный фол за жесткий прием в адрес Янниса Адетокумбо
Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид во время матча с «Бакс» (110:102) получил неспортивный фол первой степени.
В третьей четверти Эмбиид жестко встретил совершавшего проход Янниса Адетокумбо, ударив его плечом в живот.
Эмбиид набрал 32 очка, 11 подборов и 8 передач, Адетокумбо – 25 очков и 14 подборов.
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