Джоэл Эмбиид получил неспортивный фол за жесткий прием в адрес Янниса Адетокумбо

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Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид во время матча с «Бакс» (110:102) получил неспортивный фол первой степени.

В третьей четверти Эмбиид жестко встретил совершавшего проход Янниса Адетокумбо, ударив его плечом в живот.

Эмбиид набрал 32 очка, 11 подборов и 8 передач, Адетокумбо – 25 очков и 14 подборов.

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