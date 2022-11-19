«Я надеру тебе зад». Монтрез Харрелл поругался с Танасисом Адетокумбо после матча

Центровой «Филадельфии» после домашнего матча против (110:102) вступил в перепалку с форвардом .

На видео, опубликованном в сети, видно, как Адетокумбо и Харрелл пытаются что-то объяснить друг другу, после чего игрок «Сиксерс» уходит и громко выражает недовольство.

«Я один из них. Ты можешь проверить, мой мальчик. Вы меня разозлили. Я надеру тебе зад», – сказал Харрелл в конце перепалки.

Ранее стало известно об инциденте с участием Харрелла и . Грек хотел исполнить традиционные 10 точных штрафных подряд после матча. После восьмого броска Харрелл забрал себе мяч, который использовал Яннис.

По словам 2-кратного MVP, он отправился в раздевалку и вернулся с новым мячом, но на площадке уже были сотрудники, а перед кольцом стояла стремянка. Потом произошел спор и он уронил стремянку.

Ого, даже снайперы НБА перестраивают бросок с помощью компьютерной системы