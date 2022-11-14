«Ты сыграл отстойно». Макси подколол Эмбиида после матча, в котором он набрал 59 очков

Разыгрывающий «Сиксерс» Тайриз Макси подколол центрового Джоэла Эмбиида после победного матча с «Ютой» (105:98), в котором тот набрал 59 очков.

Отвечая на вопрос журналиста вскоре после завершения встречи, Эмбиид сказал, что смазал слишком много штрафных.

«Да, ты сыграл отстойно», – сказал подбежавший к лидеру «76-х» Макси.

Эмбиид реализовал 19 из 28 с игры и 20 из 24 с линии за 37 минут. В активе центрового в воскресенье также 11 подборов, 8 передач и 7 блок-шотов.

Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3