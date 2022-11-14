«Ты сыграл отстойно». Макси подколол Эмбиида после матча, в котором он набрал 59 очков
Разыгрывающий «Сиксерс» Тайриз Макси подколол центрового Джоэла Эмбиида после победного матча с «Ютой» (105:98), в котором тот набрал 59 очков.
Отвечая на вопрос журналиста вскоре после завершения встречи, Эмбиид сказал, что смазал слишком много штрафных.
«Да, ты сыграл отстойно», – сказал подбежавший к лидеру «76-х» Макси.
Эмбиид реализовал 19 из 28 с игры и 20 из 24 с линии за 37 минут. В активе центрового в воскресенье также 11 подборов, 8 передач и 7 блок-шотов.
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