«Црвена Звезда» получила разрешение ФИБА на регистрацию Луки Вильдосы

получила официальное разрешение ФИБА на регистрацию разыгрывающего Луки Вильдосы для участия в и Адриатической лиге.

Испанская «Баскония» ранее объявила, что переход Вильдосы в сербский клуб был неправомерным.

В мае 2021 года аргентинец покинул «Басконию» и отправился в НБА, заключив соглашение с «Нью-Йорком». утверждала, что по-прежнему владеет правами на Вильдосу за пределами НБА по договоренности между игроком и клубом. Это предполагает, что после ухода игрока из НБА любая команда, которая захочет его подписать, должна заплатить испанскому клубу выкуп.

В письме прописано подтверждение со стороны последней команды аргентинца о том, что Вильдоса был свободным агентом, когда переходил в команду.

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