«Барселона» проявляет интерес к Мэтту Томасу

рассматривает возможность подписания контракта с атакующим защитником (28 лет, 193 см). Испанский клуб внимательно следит за 28-летним американским игроком, сообщает Mundo Deportivo.

Последние три сезона Томас провел в НБА, играя за «Торонто», «Юту» и «Чикаго». В настоящее время он является свободным агентом.

В прошлом сезоне Томас набирал в среднем 4,0 очка, 1,3 подбора и 0,5 передачи в 40 матчах за «Буллс». Всего защитник провел в НБА 126 матчей, набирая в среднем 4,0 очка, 1,2 подбора и 0,5 передачи.

Бюджет ЦСКА в 15 раз больше, чем у самой бедной команды Лиги ВТБ. Представляем, как это бы выглядело в НБА