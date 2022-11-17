Звездный разыгрывающий Кайри Ирвинг приближается к завершению процесса, необходимого для его возвращения в команду.

Ирвинг не сыграет против «Портленда» в этот четверг, но может выйти на площадку в воскресной встрече с , которая пройдет на домашней арене бруклинского клуба.

В четверг баскетболист пропустит восьмой матч подряд после отстранения за антисемитизм.

«Бруклин» изначально отстранил Ирвинга как минимум на пять матчей за публикацию ссылки на документальный фильм, который содержит антисемитские идеи. Клуб выставил игроку шесть требований, которые он должен выполнить прежде, чем вернется на площадку.

«Бруклин» хочет, чтобы Ирвинг:

1. Принес извинения за то, что опубликовал ссылку на фильм, и осудил его как опасный контент, а также дал понять, что не разделяет антисемитские убеждения.

2. Пожертвовал 500 тысяч долларов Антидиффамационной лиге на борьбу с ненавистью и нетерпимостью в обществе.

3. Прошел специальные курсы по повышению восприимчивости к подобным проблемам, которые для него организуют «Нетс».

4. Прошел специальные курсы по профилактике антисемитизма и ненависти, которые для него организуют «Нетс».

5. Встретился с представителями Антидиффамационной лиги, а также с лидерами еврейских общин Бруклина.

6. После прохождения первых пяти шагов встретился с владельцем Джо Цаем и представителями клуба и продемонстрировал, что осознал свои ошибки и серьезность того вреда, который причинил, и заверил, что подобное поведение не повторится.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют