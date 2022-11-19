Карис Леверт потерял место в старте «Кавс»

Один из лидеров «Кливленда» был перемещен на скамейку запасных перед матчем против (132:122).

В стартовой пятерке его заменил форвард , который считается специалистом по защите. Ожидается, что данное изменение сохранится на ближайшие несколько игр.

«Кавальерс» прервали серию поражений, которая составила 5 матчей. Команда имеет результат 9-6.

В нынешнем сезоне Леверт набирает в среднем 12,2 очка, 4,9 передачи и 4,5 подбора. Показатели Стивенса – 5,7 очка, 2,7 подбора и 1 блок-шот.

Донован Митчелл сразу же вывел «Кливленд» в топ Востока. Эта команда здесь надолго