Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс является лидером по эффективности бросков (True Shooting Percentage) в клатче на старте нынешнего сезона.

Фокс совершил 28 бросков при эффективности 72,7%. На втором месте по данному показателю находится лидер (64,4%), на третьем – форвард Карис Леверт (60,4%).

Одноклубник Леверта Донован Митчелл совершает наибольшее количество бросков в клатче среди всех игроков НБА. На старте сезона он сделал 31 попытку при эффективности 55,8%.

Топ-10 игроков НБА по количеству бросков в клатче (эффективность бросков):

1. Донован Митчелл – 31 (55,8%)

2. Де’Аарон Фокс – 28 (72,7%)

3. – 27 (54,2%)

4. Си Джей Макколлум – 25 (45,2%)

5. Стефен Карри – 25 (64,4%)

6. Шэй Гилджес-Александер – 23 (58,5%)

7. Джа Морэнт – 20 (38,3%)

8. Джордан Кларксон – 20 (47,9%)

9. Карис Леверт – 18 (60,4%)

10. Девин Букер – 18 (58,3%)

Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3