Де’Аарон Фокс – лидер НБА по эффективности в клатче, Стеф Карри – 2-й. Донован Митчелл чаще всех бросает
Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс является лидером НБА по эффективности бросков (True Shooting Percentage) в клатче на старте нынешнего сезона.
Фокс совершил 28 бросков при эффективности 72,7%. На втором месте по данному показателю находится лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри (64,4%), на третьем – форвард «Кливленда» Карис Леверт (60,4%).
Одноклубник Леверта Донован Митчелл совершает наибольшее количество бросков в клатче среди всех игроков НБА. На старте сезона он сделал 31 попытку при эффективности 55,8%.
Топ-10 игроков НБА по количеству бросков в клатче (эффективность бросков):
1. Донован Митчелл – 31 (55,8%)
2. Де’Аарон Фокс – 28 (72,7%)
3. Лука Дончич – 27 (54,2%)
4. Си Джей Макколлум – 25 (45,2%)
5. Стефен Карри – 25 (64,4%)
6. Шэй Гилджес-Александер – 23 (58,5%)
7. Джа Морэнт – 20 (38,3%)
8. Джордан Кларксон – 20 (47,9%)
9. Карис Леверт – 18 (60,4%)
10. Девин Букер – 18 (58,3%)
Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3
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