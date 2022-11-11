Донован Митчелл: «Выхожу на другой уровень благодаря защите»
Защитник «Кливленда» Донован Митчелл прокомментировал результативную игру на старте нынешнего сезона.
В первых 10 матчах регулярного чемпионата новобранец «Кавс» набирал в среднем 31,9 очка, 5,8 передачи, 4,2 подбора и 1,3 перехвата.
«Я умел набирать очки на протяжении всей карьеры, но выхожу на другой уровень благодаря защите. Дариус Гарлэнда может принести команде 30 очков в каждом матче, Карис Леверт – то же самое. Это снимает с меня давление и позволяет сосредоточиться на игре в обороне.
Тренеры и товарищи по команде позволяют мне просто быть собой. Последние несколько матчей я набирал очки, но еще и отдавал передачи, был лидером. Благодарен Рикки Рубио, Майку Конли и Джо Инглсу за то, что они научили меня всем этим вещам.
Рад, что оказался в команде, где все хотят стать лучше. В прошлом сезоне я не показал своего максимума. У меня была худшая серия плей-офф за карьеру карьере. Эти парни тоже рано вылетели, так что мы на одной волне», – сказал Митчелл.
Донован Митчелл сразу же вывел «Кливленд» в топ Востока. Эта команда здесь надолго
Комментарии