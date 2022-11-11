Донован Митчелл: «Выхожу на другой уровень благодаря защите»

Теги Кливленд Рикки Рубио НБА Майк Конли Джо Инглс Карис Леверт Донован Митчелл Дариус Гарлэнд Баскетбол

Защитник «Кливленда» Донован Митчелл прокомментировал результативную игру на старте нынешнего сезона.

В первых 10 матчах регулярного чемпионата новобранец «Кавс» набирал в среднем 31,9 очка, 5,8 передачи, 4,2 подбора и 1,3 перехвата.

«Я умел набирать очки на протяжении всей карьеры, но выхожу на другой уровень благодаря защите. Дариус Гарлэнда может принести команде 30 очков в каждом матче, Карис Леверт – то же самое. Это снимает с меня давление и позволяет сосредоточиться на игре в обороне.

Тренеры и товарищи по команде позволяют мне просто быть собой. Последние несколько матчей я набирал очки, но еще и отдавал передачи, был лидером. Благодарен Рикки Рубио, Майку Конли и Джо Инглсу за то, что они научили меня всем этим вещам.

Рад, что оказался в команде, где все хотят стать лучше. В прошлом сезоне я не показал своего максимума. У меня была худшая серия плей-офф за карьеру карьере. Эти парни тоже рано вылетели, так что мы на одной волне», – сказал Митчелл.

Донован Митчелл сразу же вывел «Кливленд» в топ Востока. Эта команда здесь надолго

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