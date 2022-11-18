Атаман ответил на обвинения Ясикявичюса: «Если он докажет это, я уйду в отставку»
Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман после победы над «Барселоной» (96:86) прокомментировал обвинения со стороны главного тренера испанцев Шарунаса Ясикявичюса.
По окончании встречи Ясикявичюс обвинил тренерский штаб «Эфеса» в том, что он тайно снимал тренировку испанской команды перед матчем.
«Пожав мне руку после игры, он подошел к моим помощникам и выдвинул очень серьезное обвинение, будто мы снимали их тренировки на камеру.
Он мой хороший друг. Я предлагаю Шарасу доказать это. Мы не делали такого ни разу за четыре-пять лет работы в «Эфесе», и никогда не будем делать.
Если Шарас позвонит мне, я скажу: «Шарас, докажи это. Если ты сможешь это доказать, я сегодня же уйду с поста главного тренера этой команды. Но если ты не докажешь, ты либо извинишься за свое поведение по отношению к моим помощникам, либо уйдешь в отставку, либо выйдешь из ассоциации тренеров Евролиги.
Это очень тяжелое обвинение. Пусть это будет посланием Шарасу. Такое поведение ему совершенно не идет. Но если напишете, что Эргин Атаман снова устроил скандал, дело ваше», – сказал Атаман на пресс-конференции.
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