Атаман ответил на обвинения Ясикявичюса: «Если он докажет это, я уйду в отставку»

Главный тренер Эргин Атаман после победы над «Барселоной» (96:86) прокомментировал обвинения со стороны главного тренера испанцев .

По окончании встречи Ясикявичюс обвинил тренерский штаб «Эфеса» в том, что он тайно снимал тренировку испанской команды перед матчем.

«Пожав мне руку после игры, он подошел к моим помощникам и выдвинул очень серьезное обвинение, будто мы снимали их тренировки на камеру.

Он мой хороший друг. Я предлагаю Шарасу доказать это. Мы не делали такого ни разу за четыре-пять лет работы в «Эфесе», и никогда не будем делать.

Если Шарас позвонит мне, я скажу: «Шарас, докажи это. Если ты сможешь это доказать, я сегодня же уйду с поста главного тренера этой команды. Но если ты не докажешь, ты либо извинишься за свое поведение по отношению к моим помощникам, либо уйдешь в отставку, либо выйдешь из ассоциации тренеров .

Это очень тяжелое обвинение. Пусть это будет посланием Шарасу. Такое поведение ему совершенно не идет. Но если напишете, что снова устроил скандал, дело ваше», – сказал Атаман на пресс-конференции.

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