Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс обвинил тренерский штаб «Анадолу Эфеса» в том, что он тайно снимал тренировку испанской команды перед сегодняшним матчем , сообщает BasketNews.

«Хорошая камера, черт возьми», – сказал Ясикявичюс ассистенту «Эфеса» Томиславу Миятовичу по окончании встречи.

Именно это стало причиной потасовки между Ясикявичюсом и тренерским штабом хозяев.

После финальной сирены Ясикявичюс пожал руку главному тренеру «Эфеса» , после чего вступил в перепалку с Миятовичем. В потасовку вмешались другие тренеры «Эфеса», а также генеральный менеджер турецкого клуба Альпер Йылмаз, который успокоил Ясикявичюса.

Матч закончился победой со счетом 96:86.

«В Советском Союзе существовала только одна версия мировых событий – та, что соответствовала пропаганде». Шарунас Ясикявичюс вступил в конфликт с СССР еще до рождения