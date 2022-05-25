Гилберт Аренас: «Уэстбруку было трудно сыграть третью опцию, тренер должен ставить комбинации под него»

Бывший игрок Гилберт Аренас рассказал о причинах неудачного сезона для разыгрывающего «Лейкерс» .

«Когда вы привыкли быть первым номером, а становитесь третьей опцией, это больше похоже на ролевого игрока. Теперь ты должен постараться понять, как приспособиться, хотя твой мозг все еще считает тебя номером один.

Но теперь вы третья опция в команде. Это означает, что будет меньше владений мячом, больше передвижений по одинаковым траекториям. И при этом все говорят, что вы не делаете то, что делали раньше.

Если тренер не знает, как вписать в игру определенного игрока, он пытается заставить его исполнять роль Карузо, Рондо, Колдуэлл-Поуп. Как тренер вы должны организовать комбинации для него», – заявил Аренас.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века