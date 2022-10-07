Брэдли Бил: «Расселл Уэстбрук – полная противоположность тому, каким все его изображают»
Атакующий защитник «Вашингтона» Брэдли Бил заступился за бывшего одноклубника Расселла Уэстбрука («Лейкерс»), который, по его мнению, подвергается необоснованной критике.
«Он потрясающий партнер по команде. Он полная противоположность тому, каким все его изображают, по крайней мере, в плане характера.
Если ты его партнер по команде, он всегда тебя поддержит. Если ты в другой команде, ему плевать, он поддерживает своих. Он любит свою команду. Вот что он из себя представляет», – сказал Бил.
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