Брэдли Бил: «Расселл Уэстбрук – полная противоположность тому, каким все его изображают»

Атакующий защитник заступился за бывшего одноклубника ( ), который, по его мнению, подвергается необоснованной критике.

«Он потрясающий партнер по команде. Он полная противоположность тому, каким все его изображают, по крайней мере, в плане характера.

Если ты его партнер по команде, он всегда тебя поддержит. Если ты в другой команде, ему плевать, он поддерживает своих. Он любит свою команду. Вот что он из себя представляет», – сказал Бил.

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