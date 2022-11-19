Разыгрывающий «Уорриорз» стал автором красивого момента в матче с «Никс» (111:101) в пятницу.

Во второй четверти Карри ушел от двух игроков «Никс» с помощью перевода мяча за спиной. После попадания 2-кратный MVP схватился за голову, показывая, что и сам поразился случившемуся.

«Посмотрите на Стефа, как ему такое только в голову пришло? И какова реакция! «Черт, да я инопланетянин», – произнес комментатор матча.

На счету Карри 24 очка, 6 подборов и 10 передач.

Где играть Ирвингу, если его выгонят из НБА? Подобрали варианты специально для Кайри