Стеф Карри ушел от двух игроков «Никс» с помощью финта и жестом показал, что сам не верит в случившееся
Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри стал автором красивого момента в матче с «Никс» (111:101) в пятницу.
Во второй четверти Карри ушел от двух игроков «Никс» с помощью перевода мяча за спиной. После попадания 2-кратный MVP схватился за голову, показывая, что и сам поразился случившемуся.
«Посмотрите на Стефа, как ему такое только в голову пришло? И какова реакция! «Черт, да я инопланетянин», – произнес комментатор матча.
На счету Карри 24 очка, 6 подборов и 10 передач.
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