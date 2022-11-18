Рустам Мурзагалиев – о матче с ЦСКА: «Всегда приятно играть против сильных соперников»

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Капитан «Астаны» Рустам Мурзагалиев оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с ЦСКА.

«Всегда приятно играть против сильных соперников, это дает нам опыт. ЦСКА сейчас занимает первое место в таблице Единой лиги ВТБ, у них очень хорошие состав и тренер. Мы готовимся, разбираем соперника.

Будем играть уже в обновленном составе, с двумя новичками. Надеюсь, мы покажем качественный баскетбол и дадим отпор сопернику. Нам приятно, когда набирается полный зал болельщиков. Когда они кричат, болеют за нас и дают нам энергию. Надеюсь, в этот раз так и будет!» – высказался Мурзагалиев.

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