Баскетболисты «Астаны» посетили специальную школу-интернат

Игроки баскетбольной «Астаны» Олег Балашов, Аскар Майдекин и Даниил Аксенов посетили столичную специальную школу-интернат №1.

Под надзором профессиональных баскетболистов дети учились забрасывать мяч в корзину, а те, кто смог попасть, стали обладателями призов. Кроме того, сами ученики преподнесли каждому игроку по самостоятельно сделанной фигурке домбры.

В завершение визита игроки раздали всем желающим автографы и сфотографировались с детьми на память. Учителя физкультуры получили памятные подарки от клуба.

«Был рад присутствовать, так как люблю детей. Мне было радостно на душе от того, что я смог поделиться с ними своим личным, наработанным опытом, показать различные баскетбольные навыки. Дети смотрели на нас с восторгом, а самое главное, все было искренне и от души. Ради таких эмоций стоит посещать такие мероприятия: вдвойне приятно от радости, увиденной в глазах детей», – поделился впечатлениями Олег Балашов.

Ученики школы были приглашены на домашний матч против московского ЦСКА, который пройдет 18 ноября на велотреке «Сарыарка».

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