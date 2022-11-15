Баскетболисты «Астаны» посетили специальную школу-интернат
Игроки баскетбольной «Астаны» Олег Балашов, Аскар Майдекин и Даниил Аксенов посетили столичную специальную школу-интернат №1.
Под надзором профессиональных баскетболистов дети учились забрасывать мяч в корзину, а те, кто смог попасть, стали обладателями призов. Кроме того, сами ученики преподнесли каждому игроку по самостоятельно сделанной фигурке домбры.
В завершение визита игроки раздали всем желающим автографы и сфотографировались с детьми на память. Учителя физкультуры получили памятные подарки от клуба.
«Был рад присутствовать, так как люблю детей. Мне было радостно на душе от того, что я смог поделиться с ними своим личным, наработанным опытом, показать различные баскетбольные навыки. Дети смотрели на нас с восторгом, а самое главное, все было искренне и от души. Ради таких эмоций стоит посещать такие мероприятия: вдвойне приятно от радости, увиденной в глазах детей», – поделился впечатлениями Олег Балашов.
Ученики школы были приглашены на домашний матч против московского ЦСКА, который пройдет 18 ноября на велотреке «Сарыарка».
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