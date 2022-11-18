Олег Киселев: «ЦСКА набрал хороший ход»

Главный тренер «Астаны» Олег Кислелев поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ против ЦСКА.

набрал хороший ход, они являются единоличными лидерами лиги на данный момент. Мы, в свою очередь, уходили на небольшую паузу, связанную с участием сборной Казахстана в квалификации чемпионата мира. За это время у нас произошли изменения в составе: клуб подписал защитников Маркелла Джонсона и Кваме Вона. Мы с нетерпением ждем игры с многолетним лидером лиги и, думаю, матч покажет правильность наших действий для усиления нашей игры», - сказал Киселев.

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