Единая лига ВТБ. ЦСКА в гостях сыграет с «Астаной», «Парма» примет «Нижний Новгород»

Теги результаты ЦСКА БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Астана Парма-Пари Баскетбол

В пятницу, 18 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.

Московский ЦСКА в гостях сыграет с казахстанской «Астаной», «Парма» в Перми примет «Нижний Новгород». 

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Астана – ЦСКА
Дата проведения
18 ноября, 16.30, «Велотрек Сарыарка»
Онлайн матча

Парма-Пари – Пари Нижний Новгород
Дата проведения
18 ноября, 18.00, «УДС Молот»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 10-0, УНИКС – 9-1, Зенит – 7-2, МБА – 7-3, Локомотив-Кубань – 5-5, Самара – 5-5, Нижний Новгород – 5-5, Парма – 4-6, Автодор – 3-7, Енисей – 2-8, Астана – 1-7, Минск – 0-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Минск» идет за Вембаньямой, «Автодор» меняет тренера, Милутинов в посудной лавке. Итоги октября в Единой Лиге от Рахона

Был пионером казахстанского рэпа, а теперь перезапускает «Астану»: интервью с Самсоном Аракеляном

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные