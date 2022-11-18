Единая лига ВТБ. ЦСКА в гостях сыграет с «Астаной», «Парма» примет «Нижний Новгород»

В пятницу, 18 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.

Московский ЦСКА в гостях сыграет с казахстанской «Астаной», «Парма» в Перми примет «Нижний Новгород».

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Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 10-0, УНИКС – 9-1, Зенит – 7-2, МБА – 7-3, Локомотив-Кубань – 5-5, Самара – 5-5, Нижний Новгород – 5-5, Парма – 4-6, Автодор – 3-7, Енисей – 2-8, – 1-7, Минск – 0-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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