«Парма» совершила самый крупный победный камбэк в нынешнем сезоне, отыграв «-19» у «Нижнего Новгорода»

«Парма» стала автором самого крупного победного камбэка в нынешнем сезоне лиги ВТБ.

В домашнем матче против «Нижнего Новгорода» пермская команда отыгралась с «-19» во второй половине встречи и вырвала победу у соперника со счетом 85:83.

Лучшим в составе победителей стал Брайон Аллен, который набрал 24 очка, сделал 7 подборов и 7 передач. Джастин Роберсон добавил 16 очков и 6 передач.

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