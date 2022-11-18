«Филадельфия» ведет переговоры об обмене Тобайаса Харриса
«Филадельфия» ведет переговоры о возможном обмене форварда Тобайаса Харриса (30 лет, 203 см), сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Харрис проводит пятый сезон за «Сиксерс», набирая 14,7 очка, 6,2 подбора, 2,9 передачи и 1,6 перехвата в среднем за матч.
Команда занимает 9-е место в Восточной конференции с результатом 7-7.
🔥 59 очков, 26 – в 4-й четверти и почти квадрупл-дабл: Джоэл Эмбиид переписывает историю против первой команды Запада
Комментарии