«Филадельфия» ведет переговоры об обмене Тобайаса Харриса

Теги возможные переходы Филадельфия НБА Тобайас Харрис Баскетбол

«Филадельфия» ведет переговоры о возможном обмене форварда Тобайаса Харриса (30 лет, 203 см), сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Харрис проводит пятый сезон за «Сиксерс», набирая 14,7 очка, 6,2 подбора, 2,9 передачи и 1,6 перехвата в среднем за матч.

Команда занимает 9-е место в Восточной конференции с результатом 7-7.

🔥 59 очков, 26 – в 4-й четверти и почти квадрупл-дабл: Джоэл Эмбиид переписывает историю против первой команды Запада

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные