Чарльз Баркли – о предстоящем матче Бена Симмонса в Филадельфии: «Надеюсь, ничего страшного не случится»

Член Зала славы и эксперт TNT Чарльз Баркли признался, что у него плохое предчувствие по поводу предстоящего гостевого матча Бена Симмонса и «Бруклина» в Филадельфии.

«Мне не нравится эта ситуация. Будет плохо. Болельщики в Филадельфии не шутят. Надеюсь, ничего страшного не случится», – заявил Баркли.

В прошлом сезоне Симмонс, будучи игроком «Филадельфии», отказался выступать за команду из-за психологических проблем. В феврале «Сиксерс» обменяли Симмонса вместе с Андре Драммондом, Сетом Карри и двумя драфт-пиками второго раунда в на Джеймса Хардена и Пола Миллсэпа.

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