Главный тренер «Сиксерс» признался, что дочь Колли пыталась воздействовать на него, когда в прессе появились слухи про обмен ее мужа в «Нетс».

«Дочь пыталась помешать мне обменять Сета Карри, мне пришлось иметь с этим дело. У них двое малышей. Это многое меняет. За день до трейда она позвонила мне. Просто в СМИ прошел слух, что это случится. «Послушай меня! Ты сделаешь это или нет?» Я сказал: «Знаешь ли, Колли, я не могу...» Она прервала меня: «Я твоя дочь!» Я такой: «Колли, я не знаю. Я не могу...» «Я твоя дочь!» Это было непросто.

В итоге она оказалась в Бруклине и ей там очень нравится. Ну а что касается меня, то я по-прежнему могу сесть в машину и через полтора часа буду в Бруклине. Так что все закончилось хорошо», – заявил Риверс.

В феврале отправила Карри в в крупном обмене с участием Джеймса Хардена.

«Вы ждете от нас побед только потому, что в составе есть я». Хм, вот и Кевин Дюрэнт выступил в стиле Криштиану