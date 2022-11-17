Эмил Райкович: «Астана» подписала двух иностранцев и получит дополнительный заряд энергии»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от завтрашней встречи с «Астаной» в рамках Лиги ВТБ.

недавно подписала двух иностранцев, так что они получат дополнительный заряд энергии, плюс их будут подталкивать болельщики.

Соперники еще ни разу не играли этим составом, так что важно не допустить сюрпризов. Необходимо быть собранными, чтобы победить», – цитирует тренера официальный сайт ЦСКА.

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