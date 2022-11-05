Единая лига ВТБ. «Енисей» в гостях у «Астаны», «Парма» встретится с ЦСКА
В субботу, 5 ноября, состоятся два матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-22/23.
Красноярский «Енисей» в гостях сыграет с казахстанской «Астаной», пермская «Парма» примет идущий без поражений московский ЦСКА.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 ноября, 12.00, «Велотрек Сарыарка»
- Дата проведения
- 5 ноября, 15.30, «УДС Молот»
Положение команд: УНИКС – 7-0, ЦСКА – 7-0, Зенит – 5-2, Самара – 4-3, Парма – 4-3, МБА – 4-3, Нижний Новгород – 4-3, Локомотив-Кубань – 3-4, Автодор – 2-5, Енисей – 1-6, Астана – 1-6, Минск – 0-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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