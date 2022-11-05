Единая лига ВТБ. «Енисей» в гостях у «Астаны», «Парма» встретится с ЦСКА

В субботу, 5 ноября, состоятся два матча регулярного чемпионата лиги ВТБ-22/23.

Красноярский «Енисей» в гостях сыграет с казахстанской «Астаной», пермская «Парма» примет идущий без поражений московский .

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: УНИКС – 7-0, ЦСКА – 7-0, Зенит – 5-2, Самара – 4-3, Парма – 4-3, МБА – 4-3, Нижний Новгород – 4-3, Локомотив-Кубань – 3-4, Автодор – 2-5, – 1-6, – 1-6, Минск – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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