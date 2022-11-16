Клэй Томпсон: «Уверен, что вернусь на привычный уровень»

Ветеран не сомневается, что сможет преодолеть неудачный старт сезона и увеличит результативность.

«Уверен, что вернусь на привычный уровень. Я был там в прошлом сезоне. Я был прямо там. Мы выиграли чемпионат. Не сомневаюсь, что сделаем это еще раз», – сказал Томпсон.

«Уорриорз» начали сезон с результатом 6-8 и занимают 10-е место в Западной конференции. Томпсон набирает 14,7 очка в среднем за матч, реализуя 35,1% с игры и 33% из-за дуги.

Почему фавориты в НБА всем проигрывают? Ошибки скамейки «Уорриорз», ужасная оборона «Филадельфии» и сломанная зона «Хит»