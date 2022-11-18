Экс-игрок и назвал лучшего баскетболиста среди тех, против кого ему доводилось играть в .

«Кобе – однозначно лучший из всех, против кого мне доводилось играть. Вы начинали бояться, когда его нога ступала на площадку. Его энергия заставляла вас бояться.

Я еще никогда не видел кого-то более нацеленного и сосредоточенного. А потом мне удалось выстроить с ним дружеские отношения. И когда он говорил о баскетболе, это был уровень, который мне никогда прежде не доводилось слышать. Никто даже не приблизился к нему», – заявил двукратный участник Матча звезд.

Кобе – наша виртуальная реальность. Никто не давал прочувствовать спорт вот так