Тейтум провел 7-й матч с повязкой на руке в честь Кобе Брайанта

Лидер «Селтикс» Джейсон Тейтум провел седьмой матч финала Востока против «Хит» (100:96, 4-3) с повязкой на руке с 24-м номером в цветах «Лейкерс» в честь легенды калифорнийцев Кобе Брайанта.
Покойный Брайант – любимый игрок Тейтума.
«Пока что это самый важный матч в моей карьере. Мне хотелось сыграть с такой повязкой, чтобы отдать Кобе честь и разделить с ним этот момент», – заявил Джейсон.
Тейтум набрал 26 очков, 10 подборов и 6 передач. Он был признан MVP решающей серии Восточной конференции.
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