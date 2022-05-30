Тейтум провел 7-й матч с повязкой на руке в честь Кобе Брайанта

Теги Бостон Лейкерс Кобе Брайант Майами НБА фото НБА плей-офф Джейсон Тейтум Баскетбол

Лидер «Селтикс» Джейсон Тейтум провел седьмой матч финала Востока против «Хит» (100:96, 4-3) с повязкой на руке с 24-м номером в цветах «Лейкерс» в честь легенды калифорнийцев Кобе Брайанта.

Покойный Брайант – любимый игрок Тейтума.

«Пока что это самый важный матч в моей карьере. Мне хотелось сыграть с такой повязкой, чтобы отдать Кобе честь и разделить с ним этот момент», – заявил Джейсон.

Тейтум набрал 26 очков, 10 подборов и 6 передач. Он был признан MVP решающей серии Восточной конференции.

Мешают ли щечки Пончичу? В 23 года лидер «Далласа» – самый опасный игрок плей-офф НБА-2022

Янниса невозможно забыть, Тейтума необходимо короновать. Гонка за MVP плей-офф НБА

Твиттер НБА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные