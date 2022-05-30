Тейтум провел 7-й матч с повязкой на руке в честь Кобе Брайанта

Лидер «Селтикс» провел седьмой матч финала Востока против «Хит» (100:96, 4-3) с повязкой на руке с 24-м номером в цветах в честь легенды калифорнийцев .

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«Пока что это самый важный матч в моей карьере. Мне хотелось сыграть с такой повязкой, чтобы отдать Кобе честь и разделить с ним этот момент», – заявил Джейсон.

Тейтум набрал 26 очков, 10 подборов и 6 передач. Он был признан MVP решающей серии Восточной конференции.

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