Девин Букер: «Кобе всегда говорил, что хочет вдохновлять. Глупо ругать меня и Тейтума за отсылки к Брайанту»

Защитник «Финикса» высказался по поводу отсылок к легендарному , к которым нередко прибегает он сам и лидер .

«Кто из нас больше любит Кобе? Мы оба его очень любим. Мне бы хотелось прояснить этот момент. Часто вижу, как Тейтума критикуют за отсылки к Кобе, за то, что он вдохновляется им. Но Кобе всегда говорил, что его единственная задача – вдохновлять следующее поколение. Это именно то, что он сделал для нас.

Он навсегда останется частью баскетбола, будет жить в этой игре, да и не только здесь. Брайант на многое повлиял, сформировал людей. Глупо ругать меня и Тейтума за отсылки к Кобе, за то, что мы представляем своего кумира», – заявил Букер.

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