Бен Симмонс был близок к трипл-даблу в матче с «Блэйзерс». Набрал 15 очков при 6 из 6 с игры

Защитник «Нетс» был близок к трипл-даблу в выездном матче с «Блэйзерс» (109:107).

Вышедший со скамейки Симмонс набрал 15 очков при 6 из 6 с игры, в его активе также 13 подборов и 7 передач при 1 потере.

15 очков и 13 подборов – лучшие показатели австралийца в нынешнем сезоне.

Симмонс в четверг поучаствовал в двух красивых эпизодах.

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