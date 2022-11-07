Лука Митрович восстановился от травмы и должен сыграть за Сербию в матчах квалификации ЧМ-2023

Форвард Лука Митрович восстановился от мышечной травмы.

Ожидается, что Митрович сыграет за сборную Сербию в ноябрьских матчах квалификации ЧМ-2023 с Великобританией и Турцией.

Митрович на прошлой неделе пропустил обе встречи белградской команды в и лиге, но сегодня возвращается в составе в игре с «Задаром».

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