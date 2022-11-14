Управленец НБА рассказал об интересе «Филадельфии» к форварду «Нетс» , а также возможной позиции бруклинского клуба.

«Сиксерс» интересен Дюрэнт, в этом нет никаких сомнений, они уже делали запрос по нему летом, они продолжат делать это.

Но «Нетс» после сделки с участием задумаются, стоит ли иметь с ними дело еще раз. Один раз «Сиксерс» их уже ограбили, так что есть сомнения, что они сейчас скажут: «Хорошо, мы готовы обменять вам еще и Кей Ди», – заявил неназванный менеджер.

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