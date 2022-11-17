Игроки «Нетс» были удивлены, что Кайри Ирвинга не вернули в состав во вторник

Журналист Джаред Гринберг рассказал о реакции баскетболистов «Нетс» на затянувшуюся дисквалификацию

Ирвинг отстранен за антисемитский пост. Предполагалось, что он должен пропустить пять матчей, но на данный момент Кайри вне игры на протяжении уже семи встреч.

«Некоторые из игроков рассказали мне, что удивлены. Они думали, что его вернут в состав против «Сакраменто». во время утренней тренировки сказал мне, что не понимает, почему Кайри все еще не с командой», – рассказал Гринберг.

Согласно последней информации, Ирвинг близок к возвращению в «Нетс» и может сыграть с «Мемфисом» в воскресенье.

«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!