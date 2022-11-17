Вторая тренировка Душко Ивановича в «Црвене Звезде» продолжалась 5 часов

Теги Turkish Airlines EuroLeague Душко Иванович Црвена Звезда MTS чемпионат Сербии Адриатическая лига Небойша Чович Баскетбол

Известный тренер Душко Иванович в начале недели возглавил «Црвену Звезду».

Во вторник Иванович провел с командой вторую тренировку, которая растянулась на долгие 5 часов.

Занятие проходило с 17:00 до 22:00.

Президент «Црвены Звезды» Небойша Чович ранее заявил, что ранняя смена тренера продиктована желанием руководства повысить уровень дисциплины в команде.

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