Вторая тренировка Душко Ивановича в «Црвене Звезде» продолжалась 5 часов

Известный тренер в начале недели возглавил .

Во вторник Иванович провел с командой вторую тренировку, которая растянулась на долгие 5 часов.

Занятие проходило с 17:00 до 22:00.

Президент «Црвены Звезды» Небойша Чович ранее заявил, что ранняя смена тренера продиктована желанием руководства повысить уровень дисциплины в команде.

«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме