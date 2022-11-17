Шэй Гилджес-Александер – о скандировании «MVP» в гостях: «Болельщики ценят мою игру – это круто»
Защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер прокомментировал скандирование «MVP» в свой адрес после гостевой победы над «Вашингтоном» (121:120).
«Это круто. Болельщики ценят мою игру – это круто. Мне очень приятно. В детстве я мечтал попасть в НБА и стать феноменальным игроком.
Это здорово, но я не позволю этому вскружить мне голову», – сказал Гилджес-Александер.
24-летний игрок набрал 42 очка, сделал 6 подборов и 7 передач, а также забросил победный трехочковый за 1,1 секунды до финальной сирены.
«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!
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