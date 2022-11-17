Разыгрывающий «Оклахомы» стал автором победного броска в матче с (121:120).

Гилджес-Александер забросил из-за дуги с отшагиванием при счете 118:120 за 1,1 секунды до финальной сирены.

В последней атаке «Уизардс» допустили потерю.

24-летний баскетболист в среду набрал 42 очка (14 из 22 с игры, 12 из 17 с линии), а также 6 подборов и 7 передач.

42 очка – повторение личного рекорда результативности в НБА для канадца.

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