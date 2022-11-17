Трехочковый Шэя Гилджес-Александера принес «Оклахоме» победу над «Вашингтоном»
Разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер стал автором победного броска в матче с «Вашингтоном» (121:120).
Гилджес-Александер забросил из-за дуги с отшагиванием при счете 118:120 за 1,1 секунды до финальной сирены.
В последней атаке «Уизардс» допустили потерю.
24-летний баскетболист в среду набрал 42 очка (14 из 22 с игры, 12 из 17 с линии), а также 6 подборов и 7 передач.
42 очка – повторение личного рекорда результативности в НБА для канадца.
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