Шэй Гилджес-Александер набрал 42 очка в победном матче с «Уизардс»
Разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер стал главным героем матча с «Вашингтоном» (121:120).
24-летний баскетболист набрал 42 очка (14 из 22 с игры, 12 из 17 с линии), а также 6 подборов и 7 передач.
42 очка – повторение личного рекорда результативности в НБА для канадца.
Гилджес-Александер исполнил победный бросок, забросив из-за дуги с отшагиванием при счете 118:120 за 1,1 секунды до финальной сирены.
«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!
Где играть Ирвингу, если его выгонят из НБА? Подобрали варианты специально для Кайри
Комментарии